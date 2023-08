In het vernieuwde Universiteitsmuseum Utrecht ben je niet bezoeker, maar onderzoeker

Nu is de entree verruimd, zijn de tentoonstellingsruimtes groter en is er meer plek voor faciliteiten als toiletten en de garderobe. Het totale oppervlak van het museum is met een derde toegenomen door een deel van de museumkantoren bij de ruimte te voegen. Ook is de museumwinkel groter geworden en is er een speciale ingang voor schoolklassen.