Komende jaren vaker hinder op werkdagen door onderhoud aan spoor

ProRail meldt dat de hinder op het spoor in 2024 in eerste instantie vooral in Friesland merkbaar zal zijn, maar ook last kan geven op andere plekken in Nederland. Vanaf 2025 zal het onderhoud overdag zich uitbreiden naar andere spoortrajecten elders in het land. Daarover is de spoorbeheerder momenteel in gesprek met uitvoerders.