Utrecht in trek bij buitenlandse studenten: daarom kozen zij voor de Domstad

"I love it here", zegt de Hongaarse Matty die vandaag aan zijn studententijd begint. De 18-jarige komt naar Utrecht voor een driejarige bachelor. Volgens hem is Nederland een van de topbestemmingen voor Hongaren die in het buitenland willen studeren. "Ik houd van the spirit hier. Iedereen is zo chill in Nederland. En toen heb ik naar een paar universiteiten gekeken en die in Utrecht leek me het beste."