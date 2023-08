Utrecht schakelt expert in vanwege schimmelwoningen, gesprek met corporaties

GroenLinks en de PvdA hebben hun zorgen geuit over de ongezonde situatie en pleiten voor een bezoek van de wethouder. In een reactie op raadsvragen zegt het stadsbestuur daarvan geen voorstander te zijn. "Dat is hier niet het juiste signaal, omdat in de basis klachten over achterstallig onderhoud een zaak is tussen huurder en corporatie. Het is dan ook vooral aan Woonin om verantwoordelijkheid te nemen en de problemen te verhelpen."