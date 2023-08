Celstraf voor wegpiraat die politieauto’s ramde bij snelwegachtervolging De Ronde Venen

De agenten wilden M. in Abcoude aanhouden na een melding over slingerend rijgedrag, maar hij ging ervandoor. Dat gebeurde met snelheden tot 190 kilometer per uur. De achtervolging duurde drie kwartier en ging over de A2 en A27. M. botste daarbij meerdere malen tegen politiewagens en remde een paar keer plots, waardoor agenten ook moesten remmen. De politie reed M. in Breda op de A58 klem, waarna hij te voet wilde vluchten.