Vier studenten over de terugkeer van de basisbeurs: 'Raar dat ik hem niet krijg'

Financieel gezond

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) heeft gemengde gevoelens over de basisbeurs. Voorzitter van de LSVb Elisa Weehuizen legt uit: "We zijn natuurlijk heel blij dat de overheid heeft bepaald dat de basisbeurs terug moest, maar het is nog niet genoeg."

Volgens haar is de hoogte van de beurs niet voldoende. "Nibud heeft onderzoek gedaan naar wat de minimale maandelijkse hoeveelheid zou moeten zijn om een student financieel gezond te houden. Dat bedrag ligt rond de 400 euro en dat is niet wat studenten krijgen met de basisbeurs. En het is heel vervelend dat studenten die, voor wat voor reden dan ook, al vier jaar hebben gestudeerd, helemaal niks krijgen."

Weehuizen stoort zich vooral aan de houding van het Ministerie van Onderwijs. "Wij hebben ons uitgesproken over de hoogte van de beurs bij het ministerie maar zij laten merken dat wij eigenlijk allang blij zouden moeten zijn dat de basisbeurs er überhaupt weer is. Maar voor ons is het niet genoeg, wij willen dat studenten financieel gezond is en dat studeren voor iedereen financieel toegankelijk is. De basisbeurs herinvoeren is de eerste stap, maar we zijn er nog niet."