Van parkspel tot 'echte sport': Utrecht heeft een eigen spikeball-club

Terug naar het park. Daar gaat de zon langzaam onder. Sommige parkbezoekers vouwen hun picknickkleedje weer op maar rondom de roundnets wordt nog altijd even fanatiek gespeeld. Nee, een training willen ze het nog niet echt noemen, zegt Ilonka. De dinsdagavond is voor nu vooral een open bijeenkomst. Eentje die stand krijgt op WhatsApp maar wel steeds meer - en vooral vóór steeds meer Utrechters - als een vast moment in hun agenda wordt gezien. En de club heeft nu ook zo'n veertig betalende leden. Een kleine bijdrage is dat, zodat er in de winter ook kan worden gespeeld in een overdekte accommodatie. Ilonka: "In het park spelen is dan iets minder relaxt."