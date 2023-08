Leusdense wethouder Alexandra Kolkman legt 'met pijn in het hart' functie neer

In het verleden was Kolkman actief bij de VVD. Samen met enkele anderen richtte zij Lokaal Belangrijk op. Verzet tegen de plannen van de gemeente om duurzame energie op te wekken met zonnevelden in het buitengebied en grote windturbines bracht de oprichters samen. Na de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar kwam Lokaal Belangrijk als nieuwkomer met zeven zetels en daarmee als grootste fractie in de gemeenteraad.