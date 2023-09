Burgemeester op sportschoenen in Eemnes: zoveel ervaring als Roland van Benthem heeft niemand

Maar Eemnes is in 18 jaar veranderd, en wat er van een burgemeester wordt verwacht dus ook. De gemeente heeft de handen tegenwoordig vol aan jeugdzorg, de wooncrisis, de nasleep van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. "En vergeet niet wat de digitalisering sinds 2005 heeft gedaan", voegt Van Benthem toe. "De mensen in Eemnes groeten elkaar nog op straat. Maar ook hier zie je dat mensen via sociale media toch steeds meer hun eigen waarheden gaan volgen en tegenover elkaar komen te staan. Het is de nieuwe verzuiling. Hoe houd je met het groeiende wantrouwen in de instanties nog de saamhorigheid vast? Het vertrouwen in het instituut burgemeester is dan gelukkig nog hoog."