Wedstrijd FC Utrecht zondag in teken van overleden supporter Reavan: 'Deze week blijkt voetbal bijzaak'

Romano zit komende zondag "met een dubbel gevoel" in het stadion. Afgelopen dinsdag verongelukte zijn medesupporter Reavan met zijn motor in Nieuwegein, op 23-jarige leeftijd. Daarom willen zijn vrienden komende zondag in het stadion in de 23e minuut een doek omhoog houden. Ook vragen ze alle aanwezigen in het stadion om in die minuut massaal te applaudisseren.