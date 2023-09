Eerste zonneveld – met duizend zonnepanelen - in Utrecht opgeleverd

Nanda van Zoelen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) vertelt over de directe levering van stroom aan het rioolwaterzuiveringsbedrijf. “Het omzeilt het probleem van overbelasting van het elektriciteitsnet. Het is bovendien een mooi voorbeeld voor hoe we dit in de toekomst ook bij andere rioolwaterzuiveringen kunnen realiseren.”