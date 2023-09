Alle seinen op groen voor spoorbomen bij Koekoekslaan in Nieuwegein, maar wanneer ze komen is nog niet bekend

Het was niet het eerste tramongeluk in Nieuwegein. In het voorjaar van 2021 ontspoorden er zelfs drie trams in korte tijd na een botsing met een auto. Onderzoek leidde toen tot de conclusie dat het in alle drie de gevallen de schuld van de automobilist was. Maar de ongelukken kwamen wel met een fors prijskaartje van in totaal 5 miljoen euro.