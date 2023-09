Utrecht in Inkt: Shae (24) is trots op zijn Angolese oorsprong én tattoo

Utrecht - "Ik heb deze tattoo van mijn zus gekregen voor mijn verjaardag. Zij heeft 'm ook, alleen net iets anders. We wilden een verwijzing naar onze roots. Onze vader is half Angolees, half Portugees. Een groot deel van onze identiteit is lang verstopt geweest. Of misschien… we hebben zelf ons best gedaan om die te verstoppen. Mijn zus stijlde heel lang haar haren, ik had het altijd vast, want ja, afro-haar… We waren er niet trots op."