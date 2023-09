Koninklijke onderscheiding voor Nieuwegeiner Cees die mensen met parkinson met elkaar liet biljarten

Van Schaik werd in 2020 voorzitter van Stichting Parkinson Events. Parkinson is een ongeneeslijke ziekte waarbij je hersenen je spierbewegingen steeds minder goed aansturen. Via de stichting kunnen lotgenoten met elkaar biljarten. Van Schaik zorgde er ook voor dat het Nationaal Kampioenschap voor mensen met parkinson onderdeel is geworden van de jaarlijkse landsfinale.