Bedreigers kinderboekenschrijver Pim Lammers veroordeeld tot werkstraffen

Jonathan gaat in de rechtbank diep door het stof. De 32-jarige fitnesscoach geeft grif toe dat hij niet zo doordacht heeft gehandeld, het was vooral uit emotie. “Dit had eigenlijk niet moeten gebeuren.” Hij heeft zich wel in de zaak verdiept en het artikel op Reactoniar.nl gelezen. Op Instagram schrijft hij: “Jij bent aan de beurt, jonge.” En doet een plaatje van een mes bij. Op de vraag van de rechter of hij nu op de blaren zal moeten zitten geeft hij direct een bevestigend antwoord. En dat is voor het eerst want de man heeft een blanco strafblad.