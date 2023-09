Gras van Utrechts Griftpark maakt zoetjesaan plaats voor lp's

Het is niet de eerste keer dat de kunstspotlights op het Griftpark staan. Vorig jaar was Van de Luijtgaarden er ook actief, toen was hij druk in de weer met cd's. Met zijn 'Zee van Ceedees' wilde hij mensen een spiegel voorhouden. Hij hoopte dat passanten een moment aan zelfreflectie zouden doen wanneer ze langsliepen.