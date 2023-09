Oldtimer-fans halen hun hart op in Baarn: 'Het is uniek ambachtswerk'

Helemaal objectief is Richard niet, aangezien hij een bedrijf heeft in het restaureren van klassieke auto’s. "Ik houd van die oude, ambachtelijke materialen en dat zie je in de klassieke auto’s." Het vele plastic en de nieuwe snufjes van de moderne varianten vindt hij toch minder. Die liefde voor oude auto's heeft hij niet van een vreemde; ook zijn vader is fan van het oude ambachtswerk. "Auto’s als deze zijn uniek. Geen van de auto’s lijkt op elkaar", zegt hij. "Die moderne auto’s zien er allemaal hetzelfde uit."