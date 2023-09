Groep Eemnessers zet opblaascafé neer op plek waar ze al jaren een café willen beginnen

Vroeger had het dorp verschillende kroegen, maar sinds 2019 niet meer, vertelt Kees Rigter. Dat is een groot gemis, vindt de Eemnesser die zich al jaren hard maakt voor een nieuwe café. "We hebben ruim 9000 inwoners, maar je kunt nergens een bakje koffie doen, een biertje halen. Er is een groep mensen die nu maar op straat hangt, die geen plekje heeft."