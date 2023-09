Overleden supporter Reavan herdacht met actie tijdens FC Utrecht - Feyenoord

Utrecht - Tijdens de wedstrijd tussen FC Utrecht en Feyenoord is zondagmiddag de verongelukte Reavan herdacht. In de 23e minuut heeft de stadionomroeper iedereen opgeroepen om een minuut lang voor hem te klappen. Dat gebeurde massaal. Ook was er op de schermen een foto van de 23-jarige Bilthovenaar te zien. De familie van Reavan zou ook in het stadion zijn geweest.