IJsselsteinse rode beuk in Gerda's tuin kan boom van het jaar worden: 'De boom geeft me energie'

"Ik zie in de boom olifantspoten en ik zie er ook neuzen in. Het is gewoon een kunstwerk", vertelt Ton Cornelisse terwijl hij naar de boom kijkt. De boomliefhebber is al zes jaar betrokken bij de bomenverkiezing. En toen er weer een Utrechtse boom ingediend moest worden, wist hij meteen dat het dit jaar de rode beuk moest zijn. "Als geboren en getogen IJsselsteiner kan je niet om deze boom heen. En daarom heb ik voorgesteld om deze boom in te dienen. Nu gaan we voor zoveel mogelijk stemmen want deze boom verdient het om een podium te krijgen."