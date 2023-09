Eén kind geïdentificeerd op beelden van oppas die verdacht wordt van kindermisbruik

De 24-jarige man uit Schagen paste bij ten minste elf gezinnen met baby's en peuters in heel Nederland op. Ook bij een gezin uit Nieuwegein. Hij bood zich vier jaar lang - tussen 2019 en eind mei 2023, aan via Marktplaats. Volgens justitie had hij een "aantrekkelijk tarief" en wekte hij vermoedelijk vertrouwen bij de ouders met foto's waarop hij te zien was in een politie-uniform, al is hij nooit in dienst geweest bij de politie.