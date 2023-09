Utrecht relatief veilige fietsprovincie, maar niet overal

Vijf provincies doen het beter dan Utrecht, te weten Drenthe (4,7 fietsongevallen per tienduizend inwoners), Zeeland (5,1), Flevoland (5,4), Friesland (5,5) en Limburg (6,7). Toch is het aantal fietsongevallen in Utrecht opvallend gezien hoe dichtbevolkt de provincie is. Zuid-Holland is voor fietsers de meest onveilige provincie met 12,1 fietsongevallen per duizend inwoners, gevolgd door Noord-Holland (9,9).