Het stromatras van Heiltje en de koffiemolen van Christie: Leerdams vrouwenhofje terug naar 1900

Leerdam - Al eeuwenlang wonen in het Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam uitsluitend ongehuwde vrouwen. Sinds 2007 is het ook een museum. Om bezoekers te laten zien hoe de vrouwen vroeger in het hofje woonden, is een huisje ingericht in de stijl van 1900 met spullen van Jan en Alleman. "Mijn po staat daar ook leuk."