Wat als je baby niet stopt met huilen? Sint Antonius Ziekenhuis helpt ouders met podcast

“Het is wel een onderdeel van de oplossing. Zoek hulp, deel onmacht met professionals en andere ouders. Dat kan het verschil maken om het vol te houden. Bij onze poli onderzoeken we huilbaby’s om medische oorzaken uit te sluiten. Als die niet wordt gevonden, maken we samen met de ouders een plan. We kijken of er op een of andere manier een ritme kan worden gevonden.”