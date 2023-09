Bierfietsers legen blaas in bosjes Utrechtse begraafplaats, verhuurder neemt maatregelen

In Amsterdam is de bierfiets in grote delen van de stad verboden, omdat het pleziervoertuig daar leidde tot veel meldingen over bijvoorbeeld wildplassen, openbare dronkenschap en het versperren van fietspaden. Ook Rotterdam overweegt nu de bierfiets in de ban te doen. In Utrecht is het nog geen onderwerp, zegt een woordvoerder. "We hebben geen specifiek beleid op bierfietsen. Als er meldingen van overlast zijn handelen we daar natuurlijk wel op. Bijvoorbeeld door met de ondernemer in gesprek te gaan en te handhaven bij strafbare feiten zoals wildplassen."