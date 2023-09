Weer onrust bij crisisopvang Veenendaal, bewoners demonstreren: 'Onze situatie is niet verbeterd'

Het is met name de uitzichtloze situatie waar de demonstranten over klagen. Maar ook de situatie ín de opvang is niet houdbaar, zeggen ze. In juni trokken de vluchtelingen al aan de bel, nadat ze een week zonder elektriciteit hadden gezeten. Ook het eten liet te wensen over, de communicatie was slecht en ze hadden nauwelijks privacy, zeiden de vluchtelingen.