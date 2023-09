Gênant, onhandig en een aanslag op de portemonnee: irritatie over nieuwe parkeerapp in Utrecht

Dat hij nu parkeerkosten moet gaan voorschieten, ziet hij wel als een probleem. "Ik moet een vriend nu dus een Tikkie sturen of hij de parkeerkosten nog even wil betalen. Dat ga ik natuurlijk niet doen." Toch is de Utrechter welwillend aan de slag gegaan met de webapp. Al snel ontdekte hij iets raars. "20 euro saldo was ineens weg, nog voor ik een kenteken had ingevoerd. Ik schrok me rot. Hij begon meteen te tellen. Er was niemand gekomen, ik had niks ingevoerd, maar het was wel weg."