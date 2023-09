Europese Commissie denkt erover wolf minder strikt te beschermen

In Utrecht is de wolf inmiddels meerdere keren gespot, al heeft het dier zich hier tot nu toe niet gevestigd. Op bijvoorbeeld de Veluwe is dat al wel het geval. Sinds de wolf zich de laatste jaren vaker laat zien in Nederland en andere Europese streken waar hij uit was verjaagd, is het dier middelpunt van een fel maatschappelijk debat. Boeren klagen dat hun vee niet langer veilig is. Natuurbeschermers zijn juist blij met de terugkeer van het inheemse roofdier.