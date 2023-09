D66: 'Geen vuurkorfverbod in Utrecht'

De VVD is tegen zo'n verbod. "Wij denken dat we nog niet toe zijn aan verbieden", vertelde raadslid Gertjan te Hoonte. "Er valt nog veel te halen door goed met mensen te communiceren over op welke momenten je kan stoken. En het kan ook wel een keertje minder." Cruciaal voor het aannemen van de het voorstel is de steun van coalitiegenoot D66. Eerder nog liet woordvoerder Joost Vasters weten dat zijn partij twijfelt of ze het plan zou willen steunen. Bij Bingo FM liet hij weten dat de partij inmiddels de knoop heeft doorgehakt, zijn partij is tegen. "Het zit hem op twee punten. Om te beginnen is het maar een heel klein deel van het probleem, wij denken: zet nu eerst in op de grote bronnen van luchtverontreiniging", vertelde Vasters. "Het tweede punt: is er wel draagvlak voor, en is zo'n maatregel handhaafbaar?" D66 denkt dat beide vragen met 'nee' beantwoord moeten worden.