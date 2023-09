Salman Rushdie spreekt voor het eerst na moordaanslag weer in Utrecht

ILFU laat weten blij te zijn met de komst van de wereldberoemde schrijver. "Het is altijd een genoegen Rushdie te horen over zijn werk. Uiteraard hadden we liever gehad dat die aanslag nooit had plaatsgevonden en hij gewoon weer live op het podium stond, maar we zijn dankbaar en vereerd dat hij er nu online bij kan zijn", vertelt directeur Michaël Stoker.