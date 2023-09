Beeld Utrechtse kunstenaar drijft weg door noodweer

Ringnalda maakt wel vaker drijvende beelden. "Die eindigen vaak in de allermooiste vijvers", zegt ze er zelf over. Toen ze werd gevraagd voor een expositie in het Palacio de Arámburu in het Spaanse Tolosa was de keuze voor drijvende kunst snel gemaakt, zeker toen ze hoorde dat de tuin van het paleis aan een rivier grenst.