De schrik zit erin na vrachtwagenongeluk bij 'rotkruispunt' op drukke fietsroute Utrecht

Om de hoek richting het Wilhelminapark staan buurtbewoners Ingrid en Frank te praten over de situatie. Frank is oud-huisarts en is ook gaan kijken om te helpen. "Toen was een van de slachtoffers als weggebracht", vertelt hij. Een ander slachtoffer lag bekneld onder de vrachtwagen. Om ze te beschermen tegen de brandende zon is Frank toen parasols gaan halen die hij om de hulpverleners en het slachtoffer neerzette. "Complimenten voor de hulpverleners", zegt Ingrid. "Die waren er heel snel."