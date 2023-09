Vaak verzet tegen zonnepanelen, maar knappe koppen werken aan nieuwe technieken

Wiep Folkerts van TNO Solar is er in ieder geval positief over. "Wij kunnen nu met nieuwe projecten beginnen." Zijn team heeft een soort laminaat met zonnecellen ontwikkeld, dat overal in verwerkt kan worden. "Deze zonnecellen kunnen in gevelplaten verwerkt worden of in dakplaten." Het laminaat dat Folkerts met zijn team maakt ziet er flexibel uit. De panelen zijn niet zo flexibel als een lapje stof, maar als je ze optilt buigen ze wel en zijn ze dus in allerlei vormen te maken. Folkerts: "Ze zijn bijna niet zichtbaar in de omgeving en het is een betaalbare methode."