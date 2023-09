OM eist 12 jaar cel tegen man uit Wijk bij Duurstede (31) voor drugshandel

Daarnaast handelde de verdachte volgens het OM ook in politie-informatie. Via dezelfde versleutelde berichten betaalden kopers de verdachte om via hem bijvoorbeeld een kenteken of naam te laten laten checken in systemen van de politie. Dit zou in zeker acht gevallen succesvol zijn gebeurd. Het OM legt uit hoe ondermijnend en gevaarlijk dit is. “Criminelen kunnen dit immers gebruiken, zowel om uit de handen van de politie te blijven, als om hun concurrentie en vijanden uit de weg te ruimen.”