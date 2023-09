Gemeente Utrecht gaat monumentenstatus toewijzen aan 'jonge' architectuur

Voor de gebouwen, complexen en objecten die in aanmerking komen voor een monumentenstatus geldt een voorbescherming. Dat betekent dat het betreffende gebouw of object al beschermd wordt alsof het een rijksmonument is, voordat dat officieel het geval is. Zo wordt voorkomen dat iets beschadigd raakt of ondeskundig gerestaureerd wordt, terwijl de procedure nog loopt.