200 ondernemers in provincie in de problemen door coronaschulden: 'Velen zullen stoppen'

Ondernemers die in de problemen zitten kunnen bij de IMK een screening doen om te bekijken of het bedrijf levensvatbaar is. "Als dat zo is kunnen we bekijken of we afspraken kunnen maken met de Belastingdienst." Zo'n regeling kan bijvoorbeeld betekenen dat een ondernemer een halfjaar uitstel krijgt of er langer over mag doen om de schulden af te lossen. "Soms zijn er ook andere mogelijkheden, het is echt maatwerk."