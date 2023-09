Politici boos over onderzoek naar Oude Tempel: 'Provincie neemt ons niet serieus'

Statenlid Batteau zegt dat ze vooral is geschrokken van de bestuursstijl die ze in de brief van de gedeputeerden ontwaart. "De nieuwe coalitie met nota bene drie 'groene' partijen heeft de mond vol van 'transparantie', 'goede bestuurscultuur’, 'de Staten in positie brengen' en 'afspraak is afspraak'. Bij de eerste belangrijke motie kiezen ze al voor machtspolitiek en worden de Staten bespeeld, net als de inwoners die al jaren het bos bij Oude Tempel proberen te behouden. We gaan hier heel kritische vragen over stellen."