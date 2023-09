Gebouw Universiteit Utrecht op Tinder voor duurzaamheid: 'Krijgt een mooi datingprofiel'

Als je in het Martinus G. de Bruingebouw rondloopt zou je niet zeggen dat dit gebouw over twee jaar is afgeschreven. De vloer glimt, de muren zijn stralend wit en ook de buitenkant ziet er nog strak uit. Geen wonder dat het bij Marga van Beek van de Universiteit Utrecht knaagde. "We hebben als Nederland een grote circulaire opgave en hier is veel terrein te winnen."