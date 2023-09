Gemeenten schrappen groene claims over deelscooters: 'Klakkeloos overgenomen'

De RCC schreef in de uitspraak: "In de bestreden uitingen gebruikt adverteerder herhaaldelijk de woorden 'duurzame' en 'groene' op een wijze die de indruk wekt dat de gedeelde e-scooterdienst in het geheel geen schadelijke effecten op het milieu heeft." Dat was volgens de commissie misleidend. Het kan volgens de commissie wellicht kloppen dat een rit op een deelscooter minder CO2-uitstoot veroorzaakt dan een korte autorit. Zulke vergelijkingen werden in de reclames echter niet gemaakt. Daardoor was het voor de gemiddelde consument "niet mogelijk om te controleren of de claims worden waargemaakt".