Blauwtongvirus bij schapenhouderijen in Stichtse Vecht en Wijdemeren

Stichtse Vecht - Bij vier schapenhouderijen in dezelfde regio is een besmetting met het blauwtongvirus vastgesteld. Het gaat om de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren. Dat meldt demissionair landbouwminister Piet Adema aan de Tweede Kamer. Het is voor het eerst sinds 2009 dat deze dierziekte, die voor mensen geen bedreiging vormt, in Nederland is aangetroffen.