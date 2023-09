Jos (77) rijdt 5 keer per dag door Mijdrecht voor oud papier: 'Is 280 euro per container'

Voor de lunch is Jos al op pad voor zijn tweede ritje van de dag. "We gaan naar de container, kijken of er weer wat ligt." Dé container is de grote blauwe papierbak bij sportvereniging Argon. Vijf keer per dag maar liefst rijdt de kwieke 77-jarige naar de sportclub om te kijken wat er geleverd is. "Dit komt van burgers en bedrijven." Op de pallets voor de container liggen met name veel kartonnen dozen. "Dit is niet zoveel hoor", zegt Jos. Dat komt omdat hij een paar uur eerder ook langs is geweest.