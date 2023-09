Geweld komt in golven in Driebergse probleembuurt, gemeente en bewoners maken zich op voor donkere dagen

Driebergen-Rijsenburg - Vernieling, brandstichting en geweldsexcessen: al jaren wordt de wijk Groenhoek in Driebergen bij vlagen geteisterd door groepjes jongeren die hardnekkige overlast veroorzaken. Daarom zijn tijdelijke camera's geïnstalleerd in een poging de wijk leefbaar en veilig te houden, dat is niet voor het eerst. De buurt is blij met deze stap, maar is het genoeg?