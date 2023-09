Buitenzwemseizoen voorbij ondanks de hitte? In deze buitenzwembaden kan je nog een duik nemen

Ondanks dat zwembad De Koet in Kockengen de hele zomervakantie open is geweest, was het volgens badmeester Ronald Schalkwijk een matige periode. "In een goed seizoen gaan we het liefst over de 35.000, maar als we deze week over de 30.000 bezoekers heen gaan zijn we al tevreden. We hopen nog op één goed weekend, zodat we ons winkeltje kunnen leeg verkopen", vertelt Schalkwijk.