Podcast Stadhuisplein: 'Utrecht heeft een agenda met parkeerapp'

Dimitri Gilissen vraagt zich af voor welk probleem deze webapp een oplossing is. "Mij is totaal onduidelijk wat er mis was met het oude systeem, waarbij je met een code en een wachtwoord bezoekerskorting kon krijgen. En dat je als parkeerder zelf afrekende bij de parkeerautomaat." Hij vindt de nieuwe website van de gemeente een verkeerde aankoop. "Ik hoorde op RTV Utrecht een medewerker van de gemeente die trots was op het feit dat er inloopbijeenkomsten waren georganiseerd, er waren informatieavonden", zegt hij in de podcast. "Het gaat om een parkeerapp, mensen. Dat is geen hogere wiskunde."