Wolven kunnen door landelijke ontheffing gezenderd worden: 'Veilig voor mens, dier én wolf'

De gedeputeerde zei verder nog dat er tot nu toe negen voorvallen zijn geweest met wolven in de provincie. Daarbij ging het in twee gevallen om contact tussen hond en wolf. In de andere situaties ging het slechts om waarnemingen. "In geen van de gevallen was er sprake van agressie, maar juist om problemen in de toekomst te voorkomen, willen we gaan zenderen."