9 miljoen voor Veenendaalse algenkweker, het voedsel van de toekomst?

Maar ook is het goed mogelijk dat microalgen in producten als noedels, pasta en brood gebruikt gaan worden. "Wij voorzien dat de alg in de toekomst in een breed scala van producten te verkrijgen zullen zijn”, aldus de woordvoerder. Het grootschaliger inzetten van microalgen in de voedselindustrie is volgens Phycom nodig omdat het blijven consumeren van vlees of zuivel met de groeiende wereldbevolking voor grotere milieu- en natuurschade dreigt te zorgen.