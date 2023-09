Walk of Love terug en van start in Utrechtse Ondiep waar eerder 'regenbooghuizen' bekogeld werden

De eerste editie van de Walk of Love was in 2016. In de jaren daarna waren er steeds meer deelnemers. Bij de laatste editie, in 2019, liepen er ruim 800 mensen mee. Deze edities vonden plaats in mei vanwege de Internationale Dag tegen LHBTIQ+-fobie op 17 mei. Vanaf dit jaar wordt de optocht gehouden op een zaterdag rondom Coming Out Day, die jaarlijks op 11 oktober valt.