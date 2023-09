Meerderheid Provinciale Staten Utrecht stemt voor 2035 als stikstofdoel natuur

De indieners van de motie stelden dat in de huidige wetgeving is vastgelegd dat 74 procent van de stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden in 2035 onder de kritische depositiewaarden moet zijn gebracht. Ze wezen erop dat het voorstel om te vervroegen naar 2030 niet meer in de wet wordt opgenomen, ook al had het demissionair kabinet daar wel op ingezet. JA21, SGP, BBB en 50PLUS stelden dat er daarom geen reden is om als provincie wel voor 2030 te kiezen.