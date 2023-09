Amersfoort wil continu cameratoezicht bij Skaeve Huse

Skaeve Huse is een woonvorm, overgewaaid uit Denemarken, waar mensen begeleid wonen in een rustige omgeving. De doelgroep bestaat vaak uit mensen met psychische klachten, een verslaving of een verstandelijke beperking. Zij kunnen weinig prikkels aan en daarom is het niet mogelijk om in een opvang of ‘gewone’ woonwijk te wonen. Begeleiding is bij Skaeve Huse verplicht.