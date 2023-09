Slecht nieuws voor woningbouw Oude Tempel: dassenhoofdkwartier ligt buiten het landgoed

Als de dassenfamilie blijft, of in ieder geval een deel ervan aan een gedwongen verhuizing weet te ontkomen, dan blijft het territorium gewoon in gebruik. Dan is er voor de bouwplannen nóg een andere ontheffing nodig, rekent Meijer voor. "De clan leeft op ongeveer 100 hectare, waarvan zo'n 84 hectare buiten Oude Tempel ligt. Maar die 16 hectare die het bouwproject inneemt is wel belangrijk voor ze en die vinden ze niet zomaar ergens anders terug. Dan breken er onmiddellijk gevechten uit met naburige clans. Het is uitgesloten dat de gemeente toestemming krijgt om hun leefgebied te verkleinen."